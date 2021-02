Dit zijn de kanshebbers voor de beste Brabantse Carnavalskraker van 2021

Nieuwsover­zicht | Nog rustig in nieuwe coronaprik­straat - Agent Maritio maakt indruk bij Humberto Tan

1 februari De vaccinatiestraten in Den Bosch en Bergen op Zoom openden vandaag de deuren, maar in Den Bosch bleef het vooralsnog rustig. Bij het landelijk registratiecentrum was nog niet goed doorgekomen dat de locatie al open was. Mogelijk mogen niet-essentiële winkels volgende week beperkt open voor het afhalen van bestellingen. En agent Maritio maakte met zijn open brief aan relschoppers indruk op Humberto Tan. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.