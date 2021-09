Dit zijn de hoogste gebouwen van Noord-Brabant (en er volgen er vast meer)

Hoog, hoger, hoogst. Iedereen kent de wolkenkrabber Westpoint in Tilburg, dat ook wel het middelpunt van de provincie Noord-Brabant wordt genoemd. Maar er zijn ook gebouwen die de 142 meter hoogte van dit imposante bouwwerk benaderen. En welke nieuwe, soms bijzondere ‘reuzen’ zitten er nog in de pijplijn?

Met 47 verdiepingen is de Westpoint nog altijd het hoogste gebouw van Noord-Brabant. Het gebouw aan de Hart van Brabantlaan in de Tilburgse binnenstad heeft voorlopig nog weinig te duchten van andere hoge gebouwen in de buurt. Maar voor hoe lang nog?

Blijven bouwen

In 2010 werd in Eindhoven de ‘Admirant‘ in Eindhoven opgeleverd als nieuwste woontorenparel van de Lichtstad. Met 105 meter hoogte, is dat nog altijd de hoogste woontoren van Eindhoven. Maar, er komt meer nieuw hoogbouwspektakel aan. In 2025 wordt ‘Niko’ opgeleverd, een nieuw project van maar liefst 109 meter hoog. De bouw van de gepimpte versie van de wolkenkrabber kan later dit jaar beginnen op de hoek Philitelaan/Beukenlaan.

Volledig scherm De nieuwe, nog te bouwen, woontoren 'Niko' aan de Beukenlaan op Strijp-S in Eindhoven © Spoorzone BV/WAX Architectural Visualizations

En ja, in Tilburg is nog een hele hoge woontoren te vinden. De StadsHeer vlakbij het station is ook imposant. Weliswaar minder hoog dan de Westpoint, maar ook dit gebouw torent boven Tilburg uit. Het 101 meter hoge gebouw telt 31 verdiepingen.

Over bijzondere projecten gesproken: Drie woontorens van 70 meter hoog in de vorm van de cijfers 0, 1 en 3. Daarmee wil de internationaal befaamde architect Winy Maas, onder meer bekend van de Rotterdamse Markthal, Tilburg de komende jaren op de kaart zetten.

Vergeet ook zeker het Provinciehuis in Den Bosch en de Porthos-wolkenkrabber bij het winkelcentrum van Woensel niet. Beide gebouwen pronken ook op de Brabantse skyline met eenzelfde hoogte als StadsHeer in Tilburg: 101 meter.

Volledig scherm Woontoren StadsHeer in Tilburg. © Beeld Werkt

Wedstrijdje?

Het is zeker niet het hoogste gebouw van Brabant, maar de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda verdient ook zeker een vermelding. De Grote Kerk is een herkenningspunt voor heel de provincie. Met een toren van 97 meter hoog, is de kerk in ieder geval de hoogste van heel Brabant.

Volledig scherm De Grote Kerk in Breda. © Sebastiaan van der Ham

In Eindhoven zijn er al langer plannen om drie hogere woontorens neer te zetten. Met name in het District-E. Het bestemmingsplan is goedgekeurd, in juni. Nu moet de bouwvergunning aangevraagd worden. De start van de bouw is gepland in het tweede kwartaal van 2022. Als deze torens daadwerkelijk verrijzen, worden ze ruim hoger dan de Westpoint. Dan zou dit dus het hoogste bouwwerk van Noord-Brabant kunnen worden.

Het hoogste gebouw van Nederland is straks de Zalmhaventoren in Rotterdam, met 215 meter is deze van heinde en verre te zien. De toch al zo indrukwekkende skyline van Rotterdam, krijgt er dus nog een extra publiekstrekker bij.

Volledig scherm De Zalmhaventoren vanuit de Zalmhaven in Rotterdam. © Sonja van 't Verlaat