Dit zie je zelden: deze drie drielingen wonen bij elkaar om de hoek en zitten bij elkaar op school

amateurvoetbal Terheijden, DIA en Rimboe door naar finale, Rood-Wit degradeert uit eerste klasse na 2-1-nederlaag

Terheijden zat met een 3-0 voorsprong op rozen tegen RWB. In een hectische tweede helft werd het uiteindelijk 4-2. Rimboe bleef in Ulvenhout tegen UVV'40 overeind: 1-2. DIA leverde in Zeeuws Vlaanderen een topprestatie door RIA W met 1-2 te verslaan.

17 juni