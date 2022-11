Dit weten we tot nu toe over de verdwijning van Silvana Heber

Silvana Heber (36) uit Hoogeloon is al ruim 72 uur vermist, nadat zij zaterdagochtend niet op een afspraak met haar familie verscheen. Wat weten we tot nu toe over haar verdwijning?

Na ruim twee dagen zoeken in drie bosgebieden rond Hoogeloon, zijn er nog geen concrete aanwijzingen over de verblijfplaats van Heber. De politie tast op dit moment in het duister over waar ze is. Dinsdag wordt verder gezocht rond de woning aan de Dykmeesterstraat en omgeving.

Zondag en maandag zochten de politie, ME en tientallen leden van het Veteranen Search Team onder meer tussen de Hoogcasterseweg en de Koebosakkers. Van het Veteranen Search Team komt ongeveer 85 procent van Defensie. Andere leden komen onder meer van de politie, brandweer en boswachterij. Tijdens de zoektocht is iedereen uitgerust met een soort skistok om struiken en takken weg te kunnen duwen.

Het zoekteam werkt strak en gestructureerd. Daardoor worden burgers die mee willen helpen vooralsnog weggestuurd. Dit wordt ook gedaan om degene die mee helpen zoeken te beschermen voor wat ze mogelijk kunnen aantreffen.

Ex-vriend voorgeleid aan rechter-commissaris

Aan de hand van reacties van een Burgernetmelding van zaterdag over de vermissing, werd besloten om in dit specifieke gebied te zoeken. Op die plek was een slagboom gebroken en liepen er bandensporen. Het zoekgebied werd later uitgebreid naar twee andere bospercelen net buiten Hoogeloon. Ook werd een uitgebreid buuronderzoek gedaan en gekeken naar camerabeelden uit de omgeving.

De ex-vriend van Heber (41) zit inmiddels drie dagen vast op verdenking van betrokkenheid bij haar verdwijning. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. In opsporingskringen wordt getwijfeld of ze nog in leven is. Haar ex is een getrainde en succesvolle vechtsporter met een gewelddadig verleden. De 41-jarige verdachte komt ook uit Hoogeloon en woonde samen met Heber in een huis aan de Dyckmeesterstraat in Hoogeloon.

Een andere vrouw met wie hij op hetzelfde adres samenwoonde, werd volgens bronnen door hem mishandeld. De politie zou er regelmatig voor de deur hebben gestaan. Heber zou recentelijk de relatie met haar ex hebben verbroken. Ze had een nieuwe woonruimte verbonden en had al wat spullen naar het nieuwe adres gebracht. Dat ze wilde verhuizen had ze lange tijd stil gehouden voor de voormalig professioneel vechtsporter.

Bekijk hier een video over dag 2 van de zoektocht naar Silvana Heber: