Dit was code geel in Brabant: veel voorbereidingen, weinig gevolgen

Man onder bedreiging van wapen meegenomen in Vught en uit auto gezet in Mierlo

VUGHT/MIERLO - Een 18-jarige jongen is donderdagavond in Vught onvrijwillig meegenomen in een zwarte personenauto. Hij zou daarbij bedreigd zijn met een wapen. De man werd vrijdagochtend ongedeerd gevonden in Mierlo.

17:20