Dit trekt boerin Steffi aan naar het Televizier Gala en Addy kleedt de Meilandjes

Bevrijding 75 jaar Podcast | Deel 8 van ‘Operatie Market Garden door de ogen van een Eindho­venaar’

5:00 EINDHOVEN - Het is maandag 9 oktober. De gevechten in de buurt van Eindhoven zijn een stuk afgenomen en de geallieerden hebben een groot deel van Brabant en Zeeland bevrijd. Maar het gevaar is nog niet geweken. Dat blijkt als de Duitsers nog een keer hun tanden laten zien en vanuit Limburg een tegenaanval inzetten op Eindhoven. Luister naar deel 8 van onze podcast Dagboek van de bevrijding.