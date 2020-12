Dit seizoen geen Winter Efteling meer, decoratie per direct afgebouwd

Van schateren met postbezor­ger Smiley tot tranen op de ic: dit zijn onze mooiste en meest aangrijpen­de video’s van 2020

11:03 2020 is een jaar dat sommigen misschien zo snel mogelijk willen vergeten. Het coronavirus drong tijdens carnaval onze polonaise binnen en hield vanaf dat moment de provincie in haar greep. Het werd een jaar van zingen voor de zorg, solidariteit, afstand houden en juist verbinding maken. In tijden van ziekte en gezondheid brengen wij de mooiste verhalen uit Brabant naar jou toe. Dit waren de tien mooiste, liefste en onvergetelijkste verhalen van dit bijzondere jaar.