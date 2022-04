Dit past allemaal in Cindy's tiny house: ‘Mensen vragen hoe ik het voor elkaar heb gekregen’

Al heet de woning van Cindy en haar twee jongens Viggo (12) en Ian (8) officieel nano house, het is een tiny house. Aan de Neerveldstraat 38b, tussen de stenen gefundeerde huizen in, staat-ie: zestig vierkante meter aan efficiënte ruimte ‘op pootjes’. Strak, modern, gezellig.

Hoe ze hier terechtkomt in vogelvlucht. Na haar scheiding in het najaar van 2020, moet Cindy snel op zoek naar een eigen woning. Waar ze niet alleen zélf terecht kan, maar óók haar zoontjes een eigen plek hebben. Alles doet ze om aan een huis te komen, maar het is niet gemakkelijk. Ze stond nog niet ingeschreven voor een sociale huurwoning, en haar twee urgentiepleidooien bij de woningbouwvereniging hebben helaas niet de gewenste uitkomst.