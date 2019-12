Dit moet je weten over de nieuwste Efteling-attractie Fabula

Nooit meer PandaDroom

Fabula neemt de plek in het park over van de PandaDroom. Daarmee kwam er vorige maand na zeventien jaar een einde aan die 4D-film, gemaakt in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds. Fabula is ook een 4D-fim maar kent een totaal ander verhaal. Wel zijn er dezelfde effecten. In totaal tien, bijvoorbeeld water, geur en wind in het gezicht van de bezoekers.