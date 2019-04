Dit kun je allemaal doen met Koningsdag in Brabant

videoDit jaar moeten we het in ons Brabantse land doen zonder de koning tijdens Koningsdag. Hij is met zijn familie in Amersfoort. Gelukkig zijn er nog genoeg andere dingen te beleven. Wij zetten ze voor je op een rij, van festival tot vrijmarkt.

De drukte opzoeken in Eindhoven

Ieder jaar weer stromen de straten van Eindhoven vol met Koningsdag. Eindhoven zou zelfs horen tot een van de grootste Koningsdagsteden. Zo kun je dit jaar weer terecht bij Royal Dutch op het Stadhuisplein. Het festival is gratis te bezoeken maar vol = vol, dus het is aan te raden er op tijd bij te zijn. Vanaf 12.00 uur is het plein geopend.

Niet alleen op het Stadhuisplein zal het druk zijn. Ook de Markt is ieder jaar een populaire plek. Dit jaar kun je daar vanaf 13.00 uur terecht. In de avond treden sterren als Maan en Snollebollekes op. Behalve deze twee feesten kun je naar tal van andere plekken om te feesten. Denk bijvoorbeeld aan Strijp-s, de Kleine Berg, het Wilhelminaplein, het Stationsplein, Stratumseind... enzovoort, enzovoort. Op deze site staat een overzicht van alles wat er in Eindhoven te doen is.

Dwalen over de vrijmarkt

Wil je van je oude spullen af of ben je juist op zoek naar een mooi stuk antiek? Er zijn door de hele provincie meer dan genoeg vrijmarkten te vinden op Koningsdag. Zo'n beetje iedere stad of dorp heeft er wel één. Soms zelfs wel meerdere. Spelletjes spelen en uren slenteren tussen alle koopwaar: op een vrijmarkt kun je je met of zonder kinderen prima vermaken. Vaak zijn er ook nog leuke optredens met zang en/of dans.

Heb je zelf nog oude spullen? Grijp dan vooral je kans om ergens je kleedje neer te leggen en je spullen te verkopen. Of ben je toevallig heel erg getalenteerd in het bespelen van een instrument, een dans of zing je heel zuiver? Leg een pet neer en ga ervoor!

Feesten bij 538 Koningsdag in Breda

Naar eigen zeggen het grootste Oranjefeest van Nederland: 538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda. Met meer dan 25 artiesten en ruim 40.000 bezoekers is dat niet verbazingwekkend. Het feestgedruis begint om 12.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Ook hier zijn de Snollebollekes van de partij maar ook Sunnery James & Ryan Marciano, Di-rect, Davina Michelle, Maan, Nielson en heel veel andere artiesten.

Het festival is uitverkocht maar als je geen kaartje hebt kunnen bemachtigen of liever thuis op de bank zit: het wordt live uitgezonden op de site van 538.

Lekker de kroeg in

Zit het weer niet mee? Of heb je niet zo’n trek in al die grote feesten? Het kan ook heel leuk zijn om lekker ergens een kroeg in te duiken met vrienden. Als je dat op een normale zaterdagavond ook al doet: dan is het nu toch ook leuk! De meeste kroegen spelen natuurlijk ook wel in op het feest van de Koning met speciale dj’s of livemuziek.

Dansen op Kingsland in Den Bosch

Voor wie niet vies is van een feestje met flink wat dancemuziek is Kingsland in Den Bosch misschien wel wat. Onder andere Dimitri Vegas & Like Mike, Broederliefde, Nicky Romero en Lil Kleine zijn daar te vinden. Van 12.00 tot 23.00 uur kun je losgaan op de Pettelaarse Schans in Den Bosch. Kaarten zijn nog te koop.

Negen podia bij Supersized Kingsday

En weer een uitverkocht festival. Zoals vele andere jaren kun je je dit jaar bij Aquabest weer vermaken tijdens Supersized Kingsday. Qua muziek kun je daar rekenen op de wat hardere stijlen zoals hardstyle en hardcore die verdeeld worden over negen podia. Brennan Heart, Darkraver, Angerfist en Paul Elstak zijn artiesten die je er kunt bewonderen.



Hopelijk wordt het lekker weer want dan is Aquabest bij uitstek geschikt voor een heerlijk festival. Lekker chillen aan het water of even afkoelen met alleen je voetjes in het meer. Tussen 12.00 en 23.00 uur kun je terecht bij Supersized Kingsday.

Los in de provinciehoofdstad

Niet alleen Eindhoven, maar ook Den Bosch is een populaire stad tijdens Koningsdag. In de stad zelf, maar ook tijdens festivals zoals dus Kingsland. Máár Kingsland is zeker niet het enige feest waar je je kunt vermaken deze feestelijke dag.

Zo kun je naar Losjes. Dat wordt deze keer niet zoals voorgaande jaren gehouden op de Tramkade of bij het Engelenmeer, maar op het plein bij het Koning Willem I. Tussen 13.00 en 0.00 kun je er komen dansen. Op die Tramkade kun je trouwens dit jaar wel terecht voor een ander feest: het Oranjekade festival. Tussen 14.00 en 0.00 uur ga je daar los. Het feest profileert zich door er te zijn voor alle leeftijden. Dus misschien ook iets voor de kinderen om voorzichtig eens een feestje te proberen?