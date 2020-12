Dit kan je nog wél doen deze lockdown

En daar zitten we weer. Een serieuze lockdown, nog strenger dan de vorige keer. Alles is dicht en vertier is ver te zoeken. De meeste klusjes in huis zijn gedaan, de tuin is aangepakt en die moeilijke puzzel gaan we niet opnieuw maken. Wat dan wel? Gelukkig zijn er nog genoeg alternatieven.

Kaartjes schrijven

Daar is het nu sowieso de periode voor. Haal een bulk kaartjes bij een van de winkels die nog wel open zijn en schrijf iedereen waar je nog ergens een adres van rond hebt slingeren een kaartje. Sla dat adres daarna digitaal op zodat je volgend jaar niet meer hoeft te zoeken. Of begin meteen digitaal via Project Postmaatje of schrijfeenseenkaartje.nl.

Maak een kerstdorp

Kerstboom al opgetuigd? Mooi. Tijd om nu next level te gaan en een compleet dorp te bouwen. Snuffelen op de kerstmarkten gaat helaas niet, maar online is genoeg te vinden. Waarschijnlijk kan je bij veel winkels ook wel spullen afhalen als je het van tevoren bestelt. Of maak er een van LEGO!

Volledig scherm Etalages in Kludnert zijn versierd met mooie kerstdecors. Zoals dit dorpje, gemaakt door o.a. René van Vlimmeren, Christel en Jeff van Alphen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Kerststol bakken

Of een feeststol, maakt niet uit. Kerstkransjes versieren, taai-taai poppen bakken, arretjescake maken. Genoeg baksels waarmee je de komende dagen vooruit kan.

Kerstliedjes zingen in een pop-up koor

Deze is voor de echte fanatiekelingen. Woensdag 23 december kan je je aanmelden voor een online Christmas Singalong! - Popup Choir. Meezingen met oude én nieuwe klassiekers. Waarschuw wel even je buren voordat je helemaal losgaat.

Sterrendiner voorbereiden

Weet je al wat je voor het kerstdiner wil maken? Dan is testkoken een belangrijk onderdeel natuurlijk. Je wil niet dat op het moment suprême van alles mislukt. Óf je haalt een compleet diner bij één van de (sterren)restaurants die onze provincie rijk is. Volg de aanwijzingen via de gebruiksaanwijzing of video en het is zo gepiept. Niemand die het ziet.

Volledig scherm Onze culinair recensent Carla Kentgens is alvast begonnen met de voorbereidingen. © Dolph Cantrijn

Puzzels en spelletjes in onze app

In onze app bieden we sinds kort niet alleen nieuws, maar ook puzzels en spelletjes aan. In de app kun je vanaf de homepagina swipen naar links en naar rechts. Op die manier kantel je de pagina naar een andere omgeving. Als je naar links veegt kun je eerst het regionieuws selecteren. Nog een keer swipen voor video en bij de derde veeg kom je in de omgeving Fun. Scroll naar beneden en je ziet alle beschikbare puzzels en spellen staan. Houd je niet van puzzels en speel je liever een videogame? Dat kan ook.

De mooiste wandelgebieden van Brabant

Het is goed voor lijf en leden: een fikse wandeling door de natuur. In deze tijd is het belangrijk om dat te doen op een rustige plek. Denk bijvoorbeeld aan het Saffraanveld in Veghel, de Aanschotse Beemden bij Eindhoven of een bezoekje aan De Pompejus Toren in Halsteren. Inspiratie nodig? Hier lees je wat volgens onze lezers de mooiste wandelplekken zijn.

Volledig scherm Rivier De Dommel. © Ingestuurde foto

Aanraders op Netflix en Videoland in één oogopslag

Het eindeloos scrollen op Netflix en Videoland, op zoek naar een leuke serie: doodvermoeiend. Gelukkig hebben we hier een overzicht waarin al onze aanraders in één oogopslag te zien zijn.

De bezem door je digitale bestanden

Moest je in het analoge tijdperk bewust kiezen wanneer de camera afdrukte omdat er maar 24 of 36 foto’s op het rolletje pasten, tegenwoordig fotograferen we alles in hoge resolutie of filmen we in 4K. Vaak worden die foto’s en filmpjes automatisch naar je clouddienst doorgesluisd. Als je teveel data hebt moet je of een grotere kluis huren, of eens goed opruimen. Hoe doe je dat? We zetten het voor je op een rij.

Fotoboeken maken

Als je dan toch bezig bent om je bestanden uit te zoeken, is het een kleine moeite om meteen door te pakken en foto’s te sorteren. Het is op verschillende sites heel simpel om een fotoalbum te maken dat je op hoge resolutie af kunt laten drukken. Zo heb je straks eindelijk dat baby- of vakantiealbum om na corona aan visite te laten zien.