Dit is waarom tienduizenden vergaste nertsen nu niet bruikbaar zijn voor de bontmarkt

Dat heeft te maken met de tijd van het jaar. De nertsenpups, zo'n vier of vijf per teef, worden jaarlijks geboren tussen eind april en eind mei, na een draagtijd van ruim vijftig dagen. De pup is op dat moment nog helemaal kaal, slechts zo groot als een pink en weegt zo'n tien gram.

Het doden en ontvellen van de dieren gebeurt daarom pas aan het begin van de winter, in de maanden november en december. De Nederlands Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE): ,,Ze is dan volwassen en de pels (de vacht, red.) is optimaal van kwaliteit.” Een volwassen nerts weegt tussen de 1 en 4 kilo.

Als het dus al was toegestaan om hun vel alsnog te gebruiken voor de bontmarkt, zijn de dieren in juni over het algemeen nog veel te jong en te klein. De vacht is nog niet dik genoeg om te verwerken in jassen of mutsen. Bont is nog modieus in gebieden als Scandinavië, Noord-Amerika en China.