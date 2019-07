Dit is waarom code rood (nog) niet geldt in Brabant

Weerimpactteam

Om tot een weeralarm over te gaan, wordt eerst overleg gevoerd door het zogeheten ‘weerimpactteam’. Deze instanties hebben het beste zicht op wat het weer voor consequenties heeft op de weg, het spoor en op het water. Die consequenties zijn nog niet ernstig genoeg om over te gaan op een drastische maatregel als een weeralarm. ,,Maar let op: dat wil niet zeggen dat er geen ‘individuele’ problemen of situaties worden verwacht.”

Zodra er een code oranje wordt afgegeven (wat op dit moment het geval is) komt het weerimpactteam op regelmatige basis bij elkaar. In dit team zitten de departementale coördinatiecentra, dat wil zeggen: het Nationaal Crisisteam, Het Verkeerscentrum Nederland, de politie, brandweer en ProRail.

Code rood

Als het KNMI een code rood afgeeft, is dat voor het eerst dat dit vanwege de extreme hitte wordt gedaan. Het laatste weeralarm in Nederland stamt uit 18 januari vorig jaar, toen er sprake was van harde windstoten. Begin maart kwam het in Brabant nog tot code oranje, vanwege een hevige storm. In België geldt code rood vandaag al wel.