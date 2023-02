Dit is de winnaar van de Brabantse carnavalskraker 2023

Het yogalied is door gebruik van oosterse invloeden en een heuse rap ‘anders dan anders’, maar de jury was unaniem: als je de carnavalskraker één keer hebt gehoord, krijg je hem écht niet meer uit je hoofd. ,,We zijn zeer vereerd!”, reageert zanger en producer Co Vergouwen op de winst. ,,We horen over het algemeen best wel leuke reacties, maar mensen zeggen ook: ‘Het is wel anders dan anders’. Sommigen vinden het minder carnavalesk en anderen vinden het helemaal te gek.”

,,Het is ook echt wat anders dan de hoempapa, en de standaard pompmuziek die we gewend zijn”, zegt Berry Koevoets, tekstschrijver en zanger van de groep. ,,Met carnaval zijn wij snel geneigd om het heel plat te maken of over bier te zingen. Daar ligt voor mij de uitdaging, om juist iets te maken wat niet plat is en niet over bier gaat. Die liedjes hebben we al.”

,,Wij zijn niet van de schunnigheid, en zuipen, zuipen, zuipen. In de tekst dan”, voegt Robèrt van der Wegen lachend toe. Van der Wegen is het derde lid, en ook zanger en tekstschrijver. ,,De richtlijn is dat kinderen moeten kunnen meezingen”, besluit Berry.

Aan de top begonnen

Mosterd na de Maaltijd verwierf in 2018 grote bekendheid in de carnavalswereld door het nummer Hé Jacqueline, waar is de Vaseline. Door de actie ‘Hier met die rekening’ belandde het trio bij Edwin Evers in de 538-studio, waar het nummer gedraaid werd. ,,Onze eerste hit is nog steeds onze allergrootste”, vertelt Robèrt. ,,We zijn aan de top begonnen.”

De nieuwste carnavalskraker werd geboren aan de keukentafel. ,,Sinds een maand of vier geef ik spinningles op zaterdagmorgen”, vertelt Robèrt. ,,Om half 11 begint de yogales naast mij, maar als ik die muziek nog te hard aan heb, dan komt de yogalerares meteen bij mij binnen: ‘Kan die muziek zachter?’”

Toen Berry het verhaal hoorde, schoot bij hem direct de titel van de kraker door zijn hoofd: Als ik met ons Jo naar de yoga ga’ Robèrt: ,,Dat hebben we naar Co geappt. Die kwam met een hele riedel en had meteen een melodielijn gemaakt met folk en een viool. Dan kan het in een keer heel snel gaan.”

Maar de folk en viool, die door hele nummer door te horen waren, bleken na een peiling onder een beperkt publiek toch iets te druk. De Ierse folk met viool werd ingeruild voor de oosterse sitar, een Indiaas snaarinstrument. ,,We dachten: dat is wel heel apart, gaan mensen dat wel pikken?”, vervolgt Co. ,,Als wij het maar leuk vinden, daar ging het om.”

Feesten na de rust

Volgens Robèrt was de het stukje ‘rap’ het meest gewaagd: ,,Maar dat hoort er ook bij. Je leidt een druk bestaan en moet ook rust inbouwen. Dat is ook een beetje de tendens en de dynamiek in het nummer: dat je van heel druk naar heel rustig gaat. Als je je rust hebt gevonden, ga je daarna feesten.”

Co: ,,Het grootste compliment aan het liedje is dat het blijft hangen. Iets pakt je of pakt je niet. Het moet gewoon op de een of andere manier goed voelen.”

De winnaar van de publieksprijs is de Smouskes Thema-Raad uit het dorpje Zeeland met het liedje Ik ben een ambtenaar. Met hun eerste videoclip overtuigden ze 60 procent van de stemmers. ,,Ik vind dat echt een eer. Een groot compliment”, zegt Arno Emons van de vereniging. Hij is oud-prins van Zeeland (of het Smouzenrijk). Emons denkt dat de Brabanders die op ze hebben gestemd zich in de carnavalskraker herkennen: ,,Iedereen heeft wel eens maandenlang tegen een opengebroken straat aan gekeken, of lang gewacht tot de gemeente eindelijk iets regelde. We vinden dat met carnaval iedereen rustig aan moet doen, net als een ambtenaar dus.” De oud-prins hoopt vaker een hitje te scoren. ,,Dit is echt gaaf. Ik hoorde dat Ik Ben Een Ambtenaar al in Breda en Drenthe gedraaid is. We hebben nooit zoveel aandacht gehad in de 23 jaar dat we carnavalsnummers maken”, verklaart hij verbaasd. Maar Emons blijft nuchter: ,,Als Thema-Raad vinden we het vooral lachen om te doen.” De andere gegadigden voor de prijs waren Sjansee met Wil je lekker bekken, De Tappers met Ai ai Cora, Kennie B(oeiuh) met Airfryer en Ferry van de Zaande en Fred van Boeschoten met B.R.A.B.O.

