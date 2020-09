Dit betekent het 'zorgelijke’ risiconiveau 2 voor de coronaregels in Brabant

Buitencar­na­val: 'Moeten we dan als koeien in een vakje?’

8:21 BREDA. Buitencarnaval is een te groot risico in coronatijd. Dat vindt 64 procent van de bijna 6000 mensen die reageren op het idee voor besloten buitenfeesten, waarbij carnavalstoeristen geweerd worden. De horeca in de vier grote Brabantse steden heeft hier zijn hoop op gevestigd.