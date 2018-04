Dit ben je aan parkeerkosten kwijt bij de vliegvelden

Voor drie dagen parkeren in de meivakantie ben je bij beide vliegvelden 27 euro kwijt als je van tevoren online boekt. Groningen is met 12,50 het goedkoopste vliegveld. Op Schiphol ben je het meeste geld kwijt, namelijk 60 euro. Dit blijkt uit onderzoek van de reiswebsite Vliegveldinfo.nl .

Online reserveren is in Eindhoven de manier om dure inrijtarieven te mijden. De goedkopere parkeerplaatsen van 27 tot 33 euro voor drie dagen kunnen enkel vooraf gereserveerd worden. Anders is een reiziger 51 euro voor drie dagen kwijt.