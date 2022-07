Distributiecentra in Brabant maken zich klaar voor boerenprotesten: ‘Blokkades gaan supermarkten miljoenen kosten’

De distributiecentra van supermarkten in Brabant bereiden zich voor op de boerenprotesten die maandag gaan plaatsvinden. ,,Het is onacceptabel dat voedselvoorzieningen zo worden platgelegd", vertelt een woordvoerster van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

,,We doen er alles aan om de distributiecentra maandag draaiende te houden. Alle mogelijke scenario's worden op het moment besproken", gaat de woordvoerster verder. ,,We zijn in overleg met de politie, zodat eventuele blokkades gelijk kunnen worden weggehaald.”

Het CBL is de branchevereniging voor alle grote supermarkten met distributiecentra in Brabant. Daaronder vallen onder andere de Jumbo in Veghel en Breda, de Plus in Oss, de Albert Heijn in Tilburg en de Spar in Waalwijk. ,,Het blokkeren van deze distributiecentra kan de supermarkten miljoenen kosten. Oftewel, het gaat om heel veel geld.”

‘Daadkrachtig optreden’

In een statement dat CBL-directeur Marc Jansen woensdag gaf gaat hij ervan uit dat de politie daadkrachtig zal optreden als er maandag daadwerkelijk actievoerders zijn die distributiecentra proberen te blokkeren. Vorig jaar is volgens Jansen al met de politie afgesproken dat blokkades in zo’n situatie meteen door de autoriteiten worden opgeruimd.

Quote Dit is een discussie tussen de boeren en het kabinet. Wij zijn daar helemaal geen partij in Marc Jansen, directeur CBL

Jansen vindt het vreemd dat een ‘radicale groep boeren’ de supers nu in één adem noemt met bijvoorbeeld Schiphol of de Rotterdamse haven. ,,Dit is een discussie tussen de boeren en het kabinet. Wij zijn daar helemaal geen partij in.” Op de vraag wat de supers vinden van de manier waarop de boeren de afgelopen dagen actievoeren, wil de CBL-directeur geen antwoord geven.

,,Het kan niet weer gebeuren dat de voedselvoorziening zo in gevaar wordt gebracht”, zegt hij. ,,Alle mensen in Nederland zouden dan worden gedupeerd en voor de supermarkten zou er dan enorme schade zijn.”

'Nederland platleggen’

Boeren worden op sociale media opgeroepen maandag heel Nederland plat te leggen. ‘Plattelanders, het is tijd voor grote acties vanaf 4 juli. Nederland dicht, maar houd het netjes’, is te lezen in verschillende Telegramgroepen, waaronder Boeren in Opstand.

De oproep stelt dat de regering nog niet onder de indruk is van de acties die de agrarische sector de afgelopen dagen heeft gehouden. Als een soort ultimatum wordt 4 juli genoemd. ‘Tot deze tijd heeft onze regering de tijd om de plannen in de prullenbak te gooien’.

De boeren roepen op onder meer Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, de Rotterdamse havens, alle distributiecentra voor levensmiddelen en ‘alle grote vervuilers van Nederland’ te blokkeren.



