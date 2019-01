Dispuut maakt geen excuses voor grap Stint-ongeval: ‘Maar was wel misplaatst’

NIJMEGEN/OSS - Een fiets als Stint verkleden ‘inclusief schoolspullen en ketchup’. Dat is wat studenten bij het Nijmeegse dispuut Reinaert vorige maand, vlak voor Kerstmis, als een van de ludiek bedoelde instructies meekregen voor hun ontgroeningsdag in het Zeeuwse Hulst. Het dispuut geeft nu toe dat het een misplaatste grap was, maar maakt geen excuses. Bij het Stint-ongeluk op 20 september in Oss kwamen vier jonge kinderen om.

De brief was gericht aan vier aspirant-leden van het dispuut. Er staan tal van volgens het dispuut dus ludiek bedoelde en uitdagende opdrachten in die de nieuwe leden moeten volbrengen op weg naar Hulst. Deze zijn onderdeel van hun inwijding tot het onafhankelijke dispuut. Dergelijke opdrachten zijn vaste prik tijdens inauguraties bij disputen. Hoewel het de bedoeling was dat de ontgroende leden wel aan iets met de ‘ludieke’ opdrachten moesten doen, benadrukt het dispuut met klem dat er niet daadwerkelijk met een fiets verkleed als Stint is rondgereden. De opdracht luidde letterlijk: ‘U verkleedt uw fietsen als aangereden Stint, hier ontbreken de schoolspullen en ketchup natuurlijk niet.’

,,De brief moet gezien worden als één en al satire’', is de uitleg van een lid van het dispuut. De leden zijn bang voor represailles op de uitgelekte en volgens hen absoluut niet serieus bedoelde brief en willen daarom niet met naam en toenaam reageren. De tekst is volgens de woordvoerder in de stijl van het middeleeuwse epos Van den Vos Reynaerde, waarnaar het dispuut vernoemd is, geschreven. In die tekst staan meerdere vulgaire passages over maatschappelijke kwesties die destijds speelde.

Volledig scherm 'U verkleedt uw fietsen als aangereden Stint', aldus een van de instructies in de ontgroeningsbrief. © Screenshot, dG

‘Over smaak valt niet te twisten’

De Radboud Universiteit heeft inmiddels een gesprek gehad met het dispuut. De studenten is verteld dat het niet binnen de normen van de universiteit past. Reinaert is desondanks niet van plan excuses te maken. ,,Ja, die grap over de Stint was misplaatst’’, geeft de woordvoerder toe. ,,Maar nogmaals: er is nooit iets strafbaars gebeurd. Het ging om een inside-joke en over smaak valt niet te twisten.’’