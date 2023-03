Discomiddag voor kinderen in de Comeet

Live via Twitter Nepverple­ger Leroy S. zou overleden vrouwelij­ke patient ‘intensief hebben behandeld’, maar wil daar zelf niets over zeggen

DEN BOSCH - Rosmalenaar Leroy S. (27), die in mei 2020 werd ontmaskerd als nepverpleger op de corona-afdeling van het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), zwijgt maandag in de rechtbank over overleden patiënten. In ieder geval één van hen zou ‘intensief door hem zijn behandeld’.