Directeur Stint: 'Er is echt wel eens wat gebeurd, maar niet zoals dit'

OSS - “Alle capaciteit wordt ingezet om de Stints die we hebben rijden te controleren”, is de reactie van directeur Edwin Renzen op de vraag of de levering van Stints tijdelijk is stilgelegd.

Twaalf tot vijftien medewerkers zijn sinds maandag bezig met het controleren van de circa 3500 Stints die rondrijden in Nederland. “Een levering van een Stint moet normaal een feestje zijn, we voelen ons er nu niet prettig bij om een nieuwe Stint af te leveren. Ons hoofd staat er niet naar.”

Renzen zegt het na dagen waarin hij heel veel over zich heen heeft gekregen en zijn telefoon roodgloeiend stond. Zelf gaf hij via een publicatie op de eigen website al aan niet de behoefte te hebben om uitgebreid te reageren in de media en dat het tragische ongeval toch vooral heel veel impact heeft gehad op hem en zijn personeel. “Dit is het ergste wat een ouder kan overkomen. We leven ontzettend mee met de betrokkenen”, schreef hij daarover.

'Het is geen auto'

Inmiddels heeft het bedrijf dus een begin gemaakt met het controleren van alle rondrijdende Stints, op de eerste dag zijn er al zo’n 100 tot 150 gecontroleerd. Renzen verwacht dat het in totaal zo’n 5 à 6 weken duurt eer alle controles zijn uitgevoerd. Daarnaast hebben alle eigenaren al een checklist ontvangen zodat ze zelf een controle uit kunnen voeren. Geen hele spannende controles stelt hij. “Er zit niet veel aan een Stint, het is geen auto.”

Onderzoek

Quote In die zeven jaar dat wij Stints leveren, hebben we zoiets nog niet gezien Directeur Edwin Renzen Ook voor Renzen is het nog gissen naar de oorzaak van het tragische ongeval in Oss. “In die zeven jaar dat wij Stints leveren, hebben we zoiets nog niet gezien. Stints te water, iemand die per ongeluk een 70-weg op reed door rood en de Stints die in Baarn stopten op het spoor. Er is echt wel wat gebeurt, maar niet zoals dit.” De directeur van het bedrijf heeft ondertussen nauw contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het onderzoek naar het ongeval. “Een onderzoek dat misschien nog wel maanden kan duren.”

'Spannende situatie'

De verhalen dat Stints al eerder niet goed hebben gefunctioneerd, legt Renzen verder uit. “We hebben er 3500 rondrijden, iedere Stint-bestuurder heeft wel eens in een spannende situatie gezeten. In het verkeer heb je risico’s, maar dat hoeft niet per se te maken te hebben met een technisch mankement, maar dat kan uiteraard wel het geval zijn. Er wordt nu wel heel veel gezegd en geschreven, dat is vooral heel veel speculatie. Er moet een antwoord vanuit de ILT komen en daar hebben wij het volste vertrouwen in.”

Stil op het spoor

In de media wordt Baarn aangehaald als vergelijkingsmateriaal, op die plaats kwam in 2015 en 2016 een Stint stil te staan op het spoor. “Het ging om verschillende redenen, maar ze kwamen stil te staan, geen probleem dus met de remmen. Vergelijk het met een auto die stil valt omdat bijvoorbeeld de koppeling te snel opkomt. Echt vergelijkingsmateriaal met Oss is niet bekend bij ons.”