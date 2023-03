Directe aansluiting Eurocircuit op N69 dichterbij: ‘haakje’ moet Westerhoven van sluipverkeer verlossen

Geen nieuwe boot in Lage Zwaluwe voor Oekraïners: opvang gaat naar Made, Terheijden en Wagenberg

MADE/TERHEIJDEN/WAGENBERG - De opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Drimmelen wordt vanaf 1 april verspreid over diverse locaties in Terheijden, Made en Wagenberg. Die optie is gekozen door het college van B en W.