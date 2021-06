Dim (20) overleed aan cocktail van drugs en Niels werkte als journalist in India: lees hier onze meest bijzondere verhalen terug

Vermiste hond Nola uit Eindhoven na 52 dagen gevonden in België: ‘We gingen al uit van het ergste’

24 juni EINDHOVEN – Bijna twee maanden. Dat is hoe lang hond Nola vermist is geweest. Ze liep half mei weg van haar baasjes in Eindhoven en werd 52 dagen later teruggevonden in het Belgische Houthalen. Zestig kilometer verderop. ,,Dit hadden we nooit meer verwacht. We gingen uit van het ergste”, reageert haar dolblije eigenaar.