Dijkverhoging geeft fietsers wind in de rug

Brabant heeft meeste last van staking in streekver­voer: maar 15 tot 20 procent van bussen rijdt

De vierde dag van de staking in het streekvervoer levert opnieuw de meeste overlast op in het zuiden. Dat meldt werkgeversvereniging VWOV. In Brabant rijdt tussen de 15 en de 20 procent van de bussen.

10:07