Dijkhoff adviseert: ‘Blijf in je eigen bubbel’

De Bredanaar schrijft op Twitter: ‘Aan al die mensen bij elkaar op de markt, in het park en op ‘schijt aan corona’ huisfeestjes: Doe. Effe. Normaal! Ook de helden in de zorg vragen van ons maar 1 ding: blijf thuis als het kan en als je de hort op moet: houd afstand!’

Op verschillende plekken in Nederland was het zaterdag toch erg druk, ondanks de adviezen van het RIVM om minimaal anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Bezoekers van parken, markten en stranden hielden zich niet aan die regels, zo bleek uit foto's en video's.

Op de stranden Zandvoort en in de Kennemerduinen en in Noordwijk aan Zee stonden matrixborden om de mensen te waarschuwen. Op Twitter adviseerde de NS om afstand te houden in treinen, waarin het toch erg druk was zo nu en dan. Niet overal namen de mensen de maatregelen dus even strikt.