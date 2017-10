Dieven zetten gloednieuwe auto van Louis (57) op stenen: 'Ons pap wilde nog wegrijden'

DEN BOSCH – Louis Kouwenberg (57) uit Den Bosch is boos. Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de banden en velgen van zijn spiksplinternieuwe Mitsubishi Asx gestolen. Daarvoor is de auto op stenen gezet. ,,Deze gasten moeten gepakt worden.”

Volgens Johan, zoon van Louis, had zijn vader in eerste instantie niets in de gaten. ,,Hij stapte in en probeerde nog weg te rijden, terwijl hij helemaal geen banden meer had”, vertelt hij. ,,Pas toen hij het gaspedaal in trapte, merkte hij dat er iets mis was.”

Pas een paar maanden

De auto van Louis stond op de oprit geparkeerd, aan de Admiraliteitslaan in de Bossche wijk Kruiskamp. ,,Hij baalt als een stekker, want hij had de auto pas een paar maanden en is er superzuinig op. Hopelijk gaat alles lukken met de verzekering.”

Bij de politie is inmiddels aangifte gedaan van diefstal. Voor Johan is dat niet genoeg: hij heeft een oproep op Facebook geplaatst om de daders te achterhalen.