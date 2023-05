Dierenkliniek Piekenhoef in Berghem toont nieuwe pand: ‘Een hele verbetering: lekker ruim, schoon en licht’

Daniel de Bijl fleurt eerste basis­plaats sinds maanden op met thuiszege op OSS’20

Hoewel OJC al lang en breed veilig is en het seizoen zonder enige druk kan uitspelen, wil de ploeg er nog wel het beste van maken. Zo ook zaterdagavond tijdens de streekderby met OSS’20, die met 4-2 werd gewonnen. Dennis Knuiman was weer eens de grote man, terwijl het voor Daniel de Bijl ook een mooie avond was.