Dieren van de Sint-Janskerststal onder de schimmel: tienduizenden euro’s schade

Zichzelf schrijver noemen, dat is voor later volgens debuteren­de illustra­tor Job van Gelder

7:33 DEN BOSCH - Archeoloog, astronaut, achtergrondboom en o ja: ietsenmaker. In het eerste prentenboek van de Bossche illustrator Job van Gelder, die onder meer ook voor de Efteling tekent, weten de kinderen al precies wat ze later willen worden. De eerste druk was binnen no time uitverkocht.