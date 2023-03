Dief verkoopt dure elektrische fiets tijdens proefrit en meldt aan de politie dat hij is beroofd

De Helmondse dief, die de fiets inmiddels al had verkocht, was ondertussen te voet naar de fietsenwinkel teruggegaan. ,,Hij was aan het zweten en gedroeg zich zenuwachtig”, vertelt Kanters. De agenten namen hem apart en vertelden dat ze twijfelden aan zijn verhaal. ,,Toen biechtte hij op dat hij de fiets voor 40 euro had verkocht. Na onderzoek kwamen we bij de heler uit. We vertelden dat heling strafbaar is en gaven hem een half uur om naar het bureau te komen.” Dat deed de 53-jarige man uit Helmond.