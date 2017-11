Dief fietst weg met kluis café: 'Dat moet zelfs met carnaval opvallen'

In Bureau Brabant is maandagavond te zien hoe een nog jonge dief op de ochtend na een lange carnavalsavond inbreekt in café De Saeck in de Bossche Torenstraat. Hij komt aan rond 07.00 uur, als het personeel naar huis is. Op de beelden is te zien hoe hij eerst even rondkijkt, maar even later terugkomt met handschoenen en een ijzeren staaf.