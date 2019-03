Dick Jaspers en Rico Verhoeven benoemd tot Ereburgers van Brabant

Verkiezingen De dag dat de koeien weg moesten blijft Peter en Gerry uit Boekel altijd bij

13:00 BOEKEL - De toekomst van de landbouw in Brabant is misschien wel het heetste hangijzer bij de provincie. Het veelbesproken besluit over strengere milieu-eisen voor stallen bracht Peter en Gerry Rovers uit Boekel nog dezelfde dag tot het besluit hun melkveebedrijf op te doeken. ,,Een ondernemer moet toch ergens op kunnen vertrouwen?”