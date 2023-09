Diamanten paar Ad en Joke van den Heuvel over het geheim van een goed huwelijk: ‘Af en toe eens flink mopperen’

Zesde editie gravel­fiets­tocht Strade Bianche Peel en Hei

ASTEN-HEUSDEN - Fietsclub TWC 't Ventieleke houdt op zondag 17 september de zesde editie van Strade Bianche Peel en Hei. De sportieve fietstocht gaat over gravelwegen in de regio. Start en finish zijn bij Hart van Heuze in Asten-Heusden.