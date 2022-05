Deze ‘voormalige kunstenaarswoning’ in Tilburg staat te koop voor een prikkie (maar is wel compleet uitgewoond)

Zonnig en 16 graden: alleen wolkenvel­den kunnen stralende Koningsdag verpesten

Zonnig en droog, maar wel bewolkt: dat is wat feestvierders woensdag van het weer op Koningsdag kunnen verwachten. De Brabantse temperatuur ligt in de middag tussen de 13 en 16 graden. Ook blijft het droog, wat handig is als je naar een festival of de vrijmarkt gaat. Wolkenvelden werpen zo nu en dan wel een kleine schaduw over het feest.

26 april