Deze vliegende tuinmannen snoeien in Eindhoven even wat plantjes op 70 meter hoogte

‘Lelijk eendje’ grijpt vaker de hoofdrol in schouwburg Cuijk

CUIJK - Het vakantiegevoel is nooit ver weg in schouwburg Cuijk. Vorige week nog werden tijdens een afscheidsmusical van de plaatselijke basisschool 't Startblok Parijse sferen opgeroepen alsof het niks is. Dat had alles te maken met de inzet van een bijzondere hoofdrolspeler: een Deux Chevaux, in Nederland beter bekend onder de artiestennaam ‘lelijk eendje’.

29 juli