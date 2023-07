Deze twaalf toeristen redden levens op vakantie: ‘Ik zette het pistool op zijn hoofd’

Melissa verdwaalde in oerwoud vol coaches en therapieën. Nu helpt ze anderen

RIJSWIJK - Wie kan me helpen? Een antwoord vinden was voor Melissa Lievaart veel moeilijker dan je zou hopen, toen ze mentaal en fysiek in de kreukels lag. Want: zoveel coaches, zoveel (on)waarheden, zoveel meningen, zoveel therapieën. Nu helpt ze anderen bij hun zoektocht naar de juiste hulp.