Deze tien locaties zijn in beeld voor tijdelijke woningen in Vught

Woensd­recht wil herden­kings­bos: ‘Draagt ook bij aan biodiversi­teit’

HOOGERHEIDE - Een herdenkingsbos in de gemeente Woensdrecht. Dat is een wens van de gemeenteraad. D66 diende vorige week tijdens de raadsvergadering samen met de fracties van het CDA en de PvdA een motie in om op een locatie in de gemeente Woensdrecht een herdenkingsbos in te richten.