Deze tien duurste Brabantse villa's staan te koop: wie ze niet kan betalen, kan ze hier toch van binnen bekijken

video Geen privéjet, maar een privétrein: Dennis zamelt met zijn boemel geld in voor het KWF

25 augustus Geen privéjet, of -jacht. Dennis Münninghoff uit Drunen heeft zijn eigen privétrein, genaamd ‘De Karel’. Hij gebruikt zijn trein als een unieke manier om geld in te zamelen voor het KWF. De trein is te zien in de tv-uitzending ‘Nederland staat op tegen kanker’.