Deze 'slimme’ Brabantse weg gaat files voorkomen met nieuwe uitvinding

De bandenspanningsmeter is een van de technische snufjes die Smartwayz.nl in het gehele tracé van de N279 tussen Den Bosch en Asten gaat verwerken. De meter moet het grote aantal verkeersopstoppingen door lekke banden of klapbanden tegengaan. Smartwayz deed in 2017 onderzoek naar de oorzaken van stilstaande auto’s op de hoofdwegen. ,,Van de 600 auto’s die stilstonden had 41 procent van de gevallen te maken met een lekke band of klapband”, vertelt een woordvoerder van het samenwerkingsverband tussen onder meer provincie, Rijkswaterstaat, enkele gemeenten en markt- en kennispartijen.

Een lus in het wegdek, een smiley als het goed is

Het werkt als volgt: in het wegdek is een lus gelegd die eerst bepaalt om wat voor type voertuig het gaat, een vrachtwagen, motor of personenauto bijvoorbeeld. Het voertuig rijdt daarna over een meetstation, dat een soort foto van het bandenprofiel maakt. Als dat enigszins ingedikt is, dan is de spanning te laag. Honderd meter verderop krijgt de chauffeur dan een beeldsignaal langs de weg dat wel wat weg heeft van een smiley. Het geeft met rood een waarschuwing af, of is groen als het goed is. ,,Dit is eigenlijk nog een beetje de old school-versie", stelt woordvoerster Catelijne Thomassen van de provincie.

Er komt volgens haar ook nog een tweede versie. ,,Die is voor de nieuwere, slimme vrachtwagens die al ‘connected’ zijn.” Deze vrachtwagens kunnen met hun omgeving communiceren en hierbij krijgen de chauffeurs in hun cabine een seintje dat er een bandenspanningsprobleem is. ,,In de regio Helmond rijden op dit moment 400 van dit soort connected vrachtwagens, maar we verwachten dat in 2024 zullen nagenoeg alle vrachtwagens op deze manier in contact staan met hun omgeving.” Slimme vrachtwagens kunnen bijvoorbeeld ook met slimme verkeerslichten communiceren, zodat de doorstroming van het verkeer beter wordt.

Locatie

De exacte locatie van de bandenspanningsmeter is nog niet bekend, maar komt ergens op het nieuwe tracé tussen Helmond en Veghel. De invulling van deze nieuw weg lag gisteren ter beoordeling voor bij Provinciale Staten. ,,We kiezen voor deze locatie omdat vrachtwagenchauffeurs die van het systeem een seintje krijgen dat hun bandenspanning niet in orde is, dan in Veghel voldoende locaties hebben om het probleem op te lossen.”