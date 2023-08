Deze leuke dingen doe je dit weekend in Den Bosch

Bovenbuur­vrouw horendol van herrie uit speelhal: ‘Eigenaar wil deuren niet dicht doen’

HELMOND - De speelautomaten in Teds Arcadehal in Helmond rinkelen de hele dag door, tot ergernis van een bovenbuurvrouw. Niet voor het eerst trekt zij nu aan de bel over geluidsoverlast. En ook de politiek roert zich.