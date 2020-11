Deze gevaarlijke partijen vuurwerk werden onlangs gevonden in Brabant, dat terwijl de klap zo hard kan zijn

Overzicht en videoHet is net half november geweest, maar in Brabant duiken al diverse berichten op van vondsten van partijen vuurwerk. Het leidt tot levensgevaarlijke situaties. Een overzicht van vuurwerkvondsten de afgelopen weken in Brabant. Dat illegaal vuurwerk levensgevaarlijk is, is te zien in de video even verderop in dit artikel.

Het was de afgelopen dagen raak in onder meer Zevenbergen en Veldhoven. In Zevenbergen bleek 135 kilo vuurwerk in een woning te liggen. Dat is een groot gevaar voor de directe woonomgeving', vertelden veiligheidsdeskundigen. ,,Bij brand of explosie zijn de gevolgen niet te overzien.”

Ook in Veldhoven was het deze week raak. Daar lagen ruim 200 Cobra's in een woning.

(Hoe gevaarlijk is een partij vuurwerk? In deze video wordt in beeld gebracht wat een ontploffing van een paar pakjes Cobra's, nitraten en vlinders kan aanrichten. Bij minuut 3 is een explosie te zien van vuurwerk dat onder een bed staat en rond minuut 5.30 vuurwerk dat ontploft in een rugzak. Tekst gaat verder onder de video)

Eerder waren er in de provincie nog grotere partijen gevonden. Als 135 kilo vuurwerk en 200 Cobra's al zeer gevaarlijk zijn, dan is het goed voor te stellen hoe gevaarlijk de lading van 5000 kilo vuurwerk op de A50 was. De kleine truck kwam bij Sint-Oedenrode met pech te staan. Een weginspecteur schoot te hulp en zag de dozen met vuurwerk in het voertuig liggen. Een hoogst explosieve lading, aldus de politie.

In Sint-Oedenrode werd in oktober ook al een partij van 2200 kilo vuurwerk gevonden. Dat lag in stellingkasten en dozen terwijl een dergelijke partij volgens de politie in een bunker behoort te liggen. ,,Als zo’n hoeveelheid tot ontploffing komt, dan kan het goed zijn dat een behoorlijk gebied eromheen wordt weggevaagd.”

In een woning in een loods in Erp vond de politie een partij van 244 kilo vuurwerk. Een 34-jarige man werd aangehouden. De politie had een anonieme tip gekregen.

Volledig scherm Er lag 244 kilo illegaal vuurwerk opgeslagen in de woning en de loods in Erp. © Facebook Politie Veghel

Ook een grote partij illegaal vuurwerk in Werkendam. Het ging om 106 kilo, waaronder Cobra's en nitraten.

Nog een kort overzicht van recente vondsten in de provincie.

- Negen kilo illegaal vuurwerk in een woning in Kaatsheuvel, waaronder vijftien aan elkaar geplakte mortierbommen.

- Bij het trainingscomplex van Willem II in Tilburg werd een flinke hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen.

- Bij een tiener uit Geffen werd illegaal vuurwerk gevonden nadat het zichtbaar was op een TikTok-account.

- Een 12-jarige jongen uit Zevenbergen bleek 18 nitraten op zak te hebben.

- Een 23-jarige man uit Hank bleek een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk in zijn bezit te hebben.

- Een doos vol Cobra-6-vuurwerk werd gevonden in Sint Willebrord.

Diverse vondsten werden gedaan naar aanleiding van anonieme meldingen.

