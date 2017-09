Deze flitspaal in Brabant 'flitste' de laatste maanden de meeste snelheidsovertreders

TILBURG - De digitale flitspaal die de afgelopen maanden in Brabant de meeste snelheidsovertreders heeft bekeurd, staat in Tilburg. Om precies te zijn: aan de Caspar Houbenstraat, ter hoogte van de Ringbaan Oost. De 'lucratieve flitspaal' bekeurde in de maanden mei tot en met augustus bijna 12.000 weggebruikers.

Voor weggebruikers is de flitspaal al jarenlang een doorn in het oog.

Opletten geblazen

In 2015 bracht de paal ongeveer een miljoen euro in het laatje. Toen werd er gemiddeld om het half uur een boete uitgedeeld.

Een andere flitspaal waarvoor weggebruikers in Brabant absoluut moeten oppassen, staat in Eindhoven, aan de John F. Kennedylaan. Daar werden tussen mei en augustus 11.259 weggebruikers beboet.

Ook op de Europaweg in Helmond is het opletten geblazen; daar werd de afgelopen maanden 10.650 keer geflitst.

Landelijke cijfers

Uit de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau blijkt dat in de afgelopen vier maanden in totaal ruim 3,41 miljoen verkeersovertredingen landelijk zijn geconstateerd.

Dat getal wijkt niet veel af van dezelfde periode vorig jaar, toen dit aantal 3,39 miljoen was. De meeste boetes werden uitgedeeld voor overschrijding van de maximumsnelheid: 2,93 miljoen.

Gordel

Ook het niet dragen van een gordel (van 12.900 naar 14.200) of helm (van 4.000 naar 4.200) is vergeleken met vorig jaar vaker beboet, net als fietsen zonder licht (van 1.900 naar 2.900). Het negeren van verkeerslichten is juist minder bestraft (van 110.500 naar 105.700).

Het aantal verkeersovertreders met een buitenlands kenteken dat een boete op de mat heeft gekregen, neemt toe: ruim 421.500 tegen een kleine 373.500 vorig jaar. Bij Duitsers en Belgen is dit het vaakst gebeurd. Polen komen op de derde plek.

Slachtoffers

Bellen in het verkeer is volgens diverse organisaties een ernstig probleem, waarvoor snel een oplossing moet komen. De ANWB, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, verschillende universiteiten, Transport en Logistiek Nederland, TomTom en verzekeraars ondertekenden al een convenant waarin zij zich fel keren tegen het gebruik van mobieltjes in het verkeer.

'We accepteren in Nederland geen slachtoffers meer die te wijten zijn aan het gebruik van smartfuncties in het verkeer’, staat te lezen in het manifest.

Begin september liet ANWB-topman Frits van Bruggen in een interview met deze krant weten dat hij alle 4.500 werknemers van de ANWB wil verbieden te appen achter het stuur. Volgens Van Bruggen is er sprake van een ‘acuut en omvangrijk probleem’.