Deze flitspaal flitste afgelopen maanden het vaakst in Brabant

Paffen, lurken, roken? Nee hoor, veel Brabanders laten tabak links liggen

1 oktober Het is inmiddels een traditie: oktober staat sinds een aantal jaar in het teken van stoppen met roken. Stoptober werd in het leven geroepen om rokers aan te moedigen om te stoppen met deze gewoonte. Brabant telt relatief weinig rokers in vergelijking met de rest van Nederland, blijkt uit de Gezondheidsmonitor.