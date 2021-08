Deze Brabantse woonboerderijen (met zwembad en kroeg) zoeken een nieuwe eigenaar

Wonen in the middle of nowhere, met buren die niet zomaar in je tuin kunnen kijken. Een groot stuk grond, veel natuur, genoeg ruimte voor een kudde schapen en plek voor zeven zwembaden. Het is een droom van velen. Een droom die - met een aardig spaarcentje of goede baan - zomaar eens werkelijkheid zou kunnen worden.