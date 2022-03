Deze Brabantse vrouwen barsten van het talent en worden op deze Internationale Vrouwendag extra in het zonnetje gezet

Nikkie de Jager, Ireen Wüst en Hélène Hendriks: ze hebben hun naam al ruimschoots bevestigd. Brabant kent ook talloze talentvolle vrouwen die succesvol zijn in wat ze doen. Mannen natuurlijk ook, maar daar draait het op deze Internationale Vrouwendag een keer niet om. Wij zetten een aantal van de meest talentvolle vrouwen uit de provincie die nog niet zo héél bekend zijn in het zonnetje.

Als we het over talent hebben, kan de 17-jarige Lindsay van Zundert uit Etten-Leur niet ontbreken. Hoewel ze nog hartstikke jong is, gooide ze dit jaar hoge ogen bij de Olympische Spelen in Peking. Tot een jaar geleden had nog bijna niemand in Nederland van haar gehoord. Tot ze in maart vanuit het niets verrassend als zestiende eindigde op het WK en NOC*NSF zo onder de indruk was van haar ‘talent, progressie en potentie’ dat deelname aan de Olympische Spelen een feit werd voor de kunstschaatsster.

De 17-jarige werd in haar woonplaats flink in het zonnetje gezet.

Wat Hajar Yagkoubi (22) uit Helmond heeft gedaan is uniek. Zij sprak in 2020 ter ere van het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties zo'n beetje alle wereldleiders toe. Yagkoubi, een oud-leerling van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond, werd in 2018 verkozen tot jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties. Grote thema’s als klimaatverandering, veiligheid en racisme gaat ze niet uit de weg. ,,Ik denk dat veel oudere politici en staatshoofden te vaak reageren vanuit angst", zei ze eerder in deze krant. ,,Maar juist door je ook kwetsbaar op te stellen, kun je naar de toekomst kijken. Ik ben daarom ook heel optimistisch over mijn generatie, een generatie die zich durft uit te spreken.”

De nu 22-jarige sprak de leiders van de wereld toe.

Volledig scherm Hajar Yagkoubi en koning Willem-Alexander. © ED

Hoe ziet onze samenleving eruit door de ogen van mensen met een handicap? Op deze vraag wilde de Roosendaalse Noortje van Lith (25) vorig jaar antwoord geven in de EO-serie ‘Mari staat op’. ,,Als ik uit eten ga, krijgen de mensen om me heen een menukaart maar ikzelf niet, omdat ik in een rolstoel zit", zei ze toen. Van Lith strijdt al lange tijd voor gelijke behandeling. In 2018 riep ze Mark Rutte op om stappen te ondernemen tegen het plan van staatssecretaris Tamara van Ark om mensen met een arbeidsbeperking minder te betalen dan het minimumloon.

De 25-jarige zet zich in voor een gelijke behandeling voor iedereen.

Deze Brabantse kan buitengewoon aardig skiën. Noa Rabou (17) uit Vught kwalificeerde zich voor de wereldkampioenschappen skiën voor junioren, begin maart in Canada. Ook voldoet ze aan de eisen voor het European Youth Olympic Festival in Finland, van 20 tot 25 maart. Rabou woont en traint sinds haar 14de in het Oostenrijkse Saalfelden. Daar zit ze op een skigymnasium. Jaarlijks laat de school 12 skiërs toe, onder wie één leerling uit het buitenland.

De 17-jarige is uitzonderlijk goed in haar sport.

Volledig scherm Noa Rabou uit Vught heeft zich gekwalificeerd voor de WK Junioren in Canada. © privécollectie

De 16-jarige Nikki de Punder uit Breda wordt langzaam blind en doof. Dat weerhoudt haar er echter niet van om haar dromen na te jagen. Ze is te zien in de documentaire Stilte in de nacht en droomt van een deelname als amazone aan de Olympische Spelen. ,,Als het niet lukt om de Olympische Spelen te halen, ga ik voor de Paralympische", zei ze eerder. Vanwege haar beperking heeft ze de springsport op moeten geven, sindsdien heeft ze zich helemaal gestort op dressuur.

De 16-jarige blijft haar dromen volgen.

Volledig scherm Nikki de Punder. © Pix4Profs-Ron Magielse

Ze heeft de prijs nog niet gewonnen, maar maakt wel kans. Eva de Bruijn uit Eindhoven is in de race voor de titel Beste Raadslid van Nederland. De 25-jarige van GroenLinks werd door een jury uit een groep van vijftig genomineerden gekozen en hoort bij de laatste twaalf halvefinalisten. De Bruijn is sinds 2018 raadslid en werd in 2020 al verkozen tot politiek talent van het jaar in Eindhoven.

Binnenkort wordt bekend of de 25-jarige het beste raadslid van Nederland is.

Volledig scherm Eva de Bruijn. © GL

We blijven in de politieke hoek. Ook het westen van de provincie kent jong, vrouwelijk, politiek talent. In Zundert kozen maar liefst twee van de zeven partijen voor een jonge vrouw als lijsttrekker. De 23-jarige Lieke Michielsen en 24-jarige Rachel Oostvogels staan hun mannetje. In een interview vertellen de twee dat het best even wennen was in de wereld van de politiek. ,,We voelden ons allebei een beetje in het diepe geworpen", zei Michielsen. Oostvogels vult aan: ,,Die taal! Ik begreep er eerst geen hout van.” Inmiddels hebben ze hun draai gevonden en maken ze zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Pas 23 en 24 jaar, maar nu al helemaal klaar voor de politiek.

Volledig scherm Lieke Michielsen en Rachel Oostvogels, beide 23, zijn lijsttrekkers van twee grote partijen in Zundert. © Pix4Profs/Ashley Oomen

Een bijzonder talent heeft ze zeker, de 38-jarige Marloes van der Heijden uit Lage Mierde. Zij kreeg het bij het koningsschieten - een mannenwereldje - voor elkaar om haar eigen man van de troon te stoten. Michael van der Heijden (41) zwaaide maar liefst vier jaar lang de scepter bij Gilde Sint Ambrosius 1695 maar moest zijn titel afstaan toen zijn vrouw Marloes ‘voor de gezelligheid’ een rondje meedeed.

De 38-jarige versloeg haar man.

Volledig scherm Marloes van der Heijden en Maikel van der Heijden. © DCI Media

Vera Siemons (28) is een rolmodel voor meiden die onzeker zijn over hun geaardheid. Zelf worstelde de 3FM-dj uit Zundert jaren met haar coming out. Nu wil ze die weg voor andere meiden makkelijker maken. En dat lukt, met succes. Om te voorkomen dat andere meiden hetzelfde moeten doormaken, draait ze niet meer om haar geaardheid heen. ,,Ik wil de weg voor anderen makkelijker maken", vertelde ze eerder. De radio-dj ziet zichzelf nog niet als rolmodel, maar voor veel mensen is ze dat wel.

De 28-jarige is een rolmodel voor jonge meiden die onzeker zijn over hun geaardheid.

Volledig scherm 3FM-DJ Vera Siemons. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Wat is Internationale Vrouwendag? Sinds 1911 wordt Internationale Vrouwendag op veel plekken in de wereld gevierd. In veel landen wordt op 8 maart aandacht besteed aan de positie van vrouwen, waarbij het vooral gaat over economische zelfstandigheid, empowerment, zorg en arbeid, discriminatie, racisme en seksueel geweld. Worden mannen dan helemaal buitengesloten? Nee, er is ook een Internationale Mannendag. Deze wordt gevierd op 19 november. Op die dag ligt de focus op de gezondheid van mannen en jongens, het bevorderen van gendergelijkheid en het benadrukken van positieve mannelijke rolmodellen.



