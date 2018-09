Deze Brabantse boeren vonden al eerder de liefde met Boer Zoekt Vrouw

Het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw is inmiddels weer volop bezig. Zondag 16 september weten we eindelijk welde vijf boeren er de meeste brieven hebben gekregen en wiens liefdesverhaal we verder gaan volgen. Voor de Brabantse boerinnen Steffi en Michelle een spannend moment dus. Maar hoe hoog zijn hun kansen? Hoe verliep het met eerdere Brabantse boeren die meededen aan het programma?

Boer Piet

Volledig scherm Boer zoekt vrouw eerste serie kandidaten Boer Piet © KRO

In het allereerste seizoen van het populaire programma in 2004 maakten we kennis met boer Piet. De varkenshouder koos aan het einde van het programma voor Sieta, maar hun relatie liep al na een paar maanden vast. Dat was gelukkig niet het einde van het liefdesleven van de boer. In 2009 trouwde hij met Corine, die hij ontmoete doordat zij hem hooij en stro verkocht. Ze herkende hem niet van de tv en de vonk sloeg al snel over. In 2010 werd zoon Dirk geboren.

Boer Martijn

Volledig scherm Martijn en Marlies uit Boer zoekt vrouw serie 2. © radio8fm

In 2006 zagen we hoe melkveehouder Martijn op zoek was naar zijn ware droomvrouw. Die vond hij in studente Marlies. De twee zijn nu, twaalf jaar later nog altijd bij elkaar. Ze runnen samen de boerderij Koe & Boe.

Boer Frank

Broer Frank haalde in 2007 helaas de show niet: hij kreeg te weinig brieven. Maar tussen de brieven die hij wel kreeg, bleek toch zijn grote liefde te zitten. Frank trouwde met Monique en ze kregen samen twee kinderen.

Boer Peter

Paardenfokker Peter kreeg in 2009 maar liefst 254 brieven. Hij koos uiteindelijk voor paardenmeisje Hanneke, met wie hij tot september 2010 een relatie had. Vrij snel daarna sprong de vonk over tussen hem en Bianca Schoenmakers, een springamazone uit Geldrop. Hun relatie liep even geleden ook ten einde. Sinds dien is Peter weer vrijgezel.

Boer Johan

Volledig scherm Boer Johan in gesprek met Yvon Jaspers tijdens de uitzending van de special van Boer Zoekt Vrouw. © Still uit de uitzending van Boer Zoekt Vrouw

In de internationale Boer zoekt Vrouw waren we getuigen van de zoektocht van boer Johan uit Lage Zwaluwe. Hij had een melkveebedrijf in Denemarken. Aan het einde van de rit koos Johan voor Ingrid. Stel ging eind 2016 uit elkaar. In december 2017 gaf hij tijdens een speciale uitzending van Boer zoekt Vrouw aan dat hij stiekem wel weer blij was zijn leven van voor het programma terug te hebben. "Ik het nu hetzelfde leven als voor Boer zoekt vrouw, en dat bevalt me toch het beste." Wel gaf hij stiekem toe dat hij al een paar weken aan het daten was met een vrouw uit Lage Zwaluwe. Of zij nu nog bij elkaar zijn is niet bekend.



Boer Gert-Jan

Volledig scherm Boer Gert-Jan. © KRO

Wat hadden we in 2014 een medelijden met boer Gert-Jan. De boer uit Babyloniënbroek ontving slechts twee brieven. Na de kerstspecial van dat jaar kreeg hij echter een derde. Deze dame bleek zijn droomvrouw. Hij en Judith zijn vorig jaar zomer getrouwd en inmiddels ouders van zoontje Steff.

Boer David

Volledig scherm David en Mara. © screenshot KRO-NCRV Boer zoekt Vrouw

Vorig jaar zagen we hoe boer David en de vrolijke Mara helemaal voor elkaar vielen. Het stel is nog altijd bij elkaar en heeft plannen te gaan samenwonen in Dinteloord.