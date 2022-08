Deze Brabanders spelen zeer fanatiek Woordle: ‘Soms zelfs na 12 uur ’s nachts al’

Van Syrische verpleger tot Dongense supermarkt­hou­der: ‘Ik ben gevlucht om mijn dochtertje een betere toekomst te geven’

DONGEN - In Syrië was Suleiman Alabbas verpleegkundige. Hier in Nederland is de dertiger eigenaar van Supermarkt Dongen. ,,Hoe ik mijn geld verdien is niet belangrijk, maar dat mijn kinderen naar school gaan wel.”

18 augustus