Deze boeren uit Brabant deden mee aan Boer Zoekt Vrouw: ken jij ze nog?

GGD kampt met grote drukte: ‘Kom alleen met klachten naar teststraat’

9 september DEN BOSCH - Wie zich op corona wil laten testen, moet vaak lang wachten of ver reizen. De drukte in de teststraten is zo groot dat de GGD Hart voor Brabant mensen oproept écht alleen bij gezondheidsklachten te komen. Er wordt ook al gekeken naar extra testcapaciteit.