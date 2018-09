Deze bijzondere monumenten kun je dit weekend bezoeken tijdens Open Monumentendag

In het kader van Open Monumentendag zijn er komend weekend weer duizenden monumenten in Nederland geopend voor publiek. Ook in Noord-Brabant krijg je de kans om bijzondere monumenten te bezoeken die de rest van het jaar niet of met entreeprijs toegankelijk zijn. We hebben er een paar voor u op een rijtje gezet.

Het Zwanenbroedershuis in Den Bosch

In het Zwanenbroedershuis in Den Bosch komen de Zwanenbroeders van het "Illustre Lieve Vrouwe Broederschap" samen. Dat is een besloten vereniging van vooral rijke en invloedrijke mannen die zich inzetten voor 'de vereniging van christenen en bescherming van ons erfgoed'. Leden blijven lid voor het leven, en over het algemeen worden alleen overleden leden bekend. Onder hen vinden we Willem de Zwijger, Jeroen Bosch, Karel de Zwijger, maar ook recentere leden van rijke families als van Lanschot en De Roy van Zuydewijn. Het gebouw is op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk en er zijn gidsen aanwezig.

Volledig scherm Het Zwanenbroedershuis aan de Hinthamerstraat in Den Bosch © Sandra Peerenboom

Trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot

In dit klooster wordt, in samenwerking met de monikken, La Trappe gebrouwen. Dat is het enige Nederlandse trappistenbier. In en rond de abdij en de brouwerij zijn er op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur rondleidingen en vanaf 11 uur opent de horeca van de brouwerij.

Volledig scherm Een monnik in de abdij van Koningshoeven © Jeroen de Jong / Beeld Werkt

De watertoren in Bergen op Zoom

Deze watertoren wordt sinds 2005 verbouwd tot woning door Marius Dielemans, en hij verwacht nog wel een jaar of negen bezig te zijn. Hij doet namelijk alles zelf. Dit weekend is de toren "van top tot teen" toegankelijk. Je kunt honderd treden naar beneden naar de bodem van het vat en kijken naar het ongebruikelijke interieur van Dielemans.

Volledig scherm De watertoren in Bergen op Zoom © Foto Jan Stads / Pix4Profs

De kelder van Jeroen Bosch

Het huis waar Jeroen Bosch tussen 1450 en 1516 in woonde, 't Root Cruijs aan de markt in Den Bosch, is sinds die tijd verbouwd. De kelder van de woning is nog middeleeuws en is deze zaterdag gratis toegankelijk tussen 10.00 en 17.00 uur. In de kelder ligt een grote collectie werken van Jeroen Bosch.

Volledig scherm De kelder van het Jeroen Bosch huis. © Dirk Kreijkamp

Klooster Mariënhage in Eindhoven

Dit voormalig klooster is midden in een verbouwing. Voor Open Monumentendag worden er rondleidingen door het complex geörganiseerd. Er is ook een tentoonstelling met archeologische vondsten. De rondleidingen zijn op zondag om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

Volledig scherm Het plan voor het klooster na de verbouwing © Uitvaartcoöperatie Dela

Het Moretusbos bij Putte

Dit bos, op de grensmet België, is de achtertuin van een landgoed in Stabroek. Het is een strak park in barokstijl met een theehuisje. Het gebied is sinds twee jaar een rijksmonument en wordt door Staatsbosbeheer open gesteld van 10.00 tot 17.00 uur.

Volledig scherm Het Moretusbos met zich op het theehuis Gloriëtte © Thom Van Amsterdam

Kasteel Heeswijk

Dit kasteel is bijna duizend jaar oud en noemt zichzelf het mooiste kasteel van Brabant. Het is één van de vier Brabantse 'topmonumenten', en op zondag van 11.00 tot 17.00 geopend.

Volledig scherm Kasteel Heeswijk © Ankie van Boxtel

Het NRE-terrein in Eindhoven

Woensdag werd bekend dat het NRE-terrein en het Campina-terrein in Eindhoven de status van gemeentelijk monument krijgen. Om dit te vieren openen verschillende projecten op locatie hun deuren. Rondleidingen vertrekken elk half uur tussen 11.00 en 17.00 uur.

Volledig scherm Het NRE-terrein van boven © Ronald Otter

Het Markiezenhof in Bergen op Zoom

Het Markiezenhof is het oudste stadspaleis van Nederland en ligt midden in Bergen op Zoom. Het is zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 gratis geopend met originele, tijdelijke tentoonstellingen en klassieke muziek.