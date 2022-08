Deze attracties (1986 - 2021) verdwenen uit de Efteling: welke ken jij nog?

Waarom inzame­lings­ac­ties zo succesvol zijn: ‘Mensen leven mee met andermans leed en willen helpen’

TILBURG - Dik 70.000 euro voor een speciale kankerbehandeling in Mexico voor Kristie Schiffer uit Oirschot en bijna 20.000 euro voor een waardig afscheid van de vermoorde Marly Schapendonk uit Best. Waarom geven we toch zo massaal aan inzamelacties om persoonlijk leed te verzachten?

24 augustus