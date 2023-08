Deurnese busproducent Ebusco scoort nieuwe order van 28 elektrische bussen voor München

Helmond Sport selecteert door: middenvel­der per direct naar amateurs, oud-Feyenoor­der op proef

Helmond Sport is druk bezig met doorselecteren: de club heeft per direct afscheid genomen van middenvelder Marcus Scholten (21), die naar Quick Boys vertrekt. Scholten zat op een dood spoor in Helmond, zijn contract is ontbonden. Verder loopt een door Feyenoord opgeleide keeper stage.