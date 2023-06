Deurne wil warmtenet onderzoeken, ‘maar vaak is vervuiling water een probleem’

Bewoners willen geliefde postbezor­ger niet kwijt: ‘Toen hij 50 werd, hebben we de straten versierd’

VUGHT - Hij bezorgt de post in Vught maar hij houdt óók de ouderen in de gaten en is dikke maatjes met hun huisdieren. Antoine Derksen is veel meer dan alleen een postbezorger, voor de bewoners van Vughterhage en omgeving. Ze dreigen hem kwijt te raken en dat pikken ze niet.